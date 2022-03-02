ملك البحرين يصل السعودية وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل إلى الرياض، اليوم، ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ووصل بمعية ملك البحرين، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، ومستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ووزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي، ورئيس المراسم الملكية اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة، والسكرتير الشخصي لملك البحرين حمد بن علي الكعبي، ورئيس شؤون المتابعة الملكية اللواء الركن طيار محمد بن بحسين المسلم.



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