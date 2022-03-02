استبعاد 7 مصارف روسية من نظام سويفت

استبعدت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي إلا انها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات على ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأربعاء.
ومن بين هذه المؤسسات "في تي بي" ثاني مصارف روسيا. في المقابل لا تشمل الإجراء مصرف "سبيربنك" الرئيسي في البلاد الذي يمر عبره الجزء الأكبر من التسديدات لإمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير.
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