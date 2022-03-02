شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرتين روسيتين ومقاتلة أوكرانية في معركة جوية قرب كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن ‏الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، تدمير طائرتين روسيتين ومقاتلة أوكرانية في معركة جوية قرب كييف.

وأفادت قناة “العربية” اليوم، بأن صافرات الإنذار تم إطلاقها في العاصمة الأوكرانية، وذلك بالتزامن مع محاولات القوات الروسية بتطويق كييف من جميع الاتجاهات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل 5710 جندي روسي حتى الآن؛ جراء الغزو الروسي لأراضيها.

وقالت: إن الجيش الأوكراني استطاع تدمير 58 طائرة مقاتلة ومروحية روسية منذ بداية الحرب، وما يزيد عن 1100 من العتاد العسكري الروسي.