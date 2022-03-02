شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مبنى بلدية خاركيف بصاروح روسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن صاروخًا روسيًا استهدف مبنى البلدية في مدينة خاركيف.

وأكدت أن قوات الجيش الأوكراني تقاتل في مختلف الجبهات، مضيفة أن القصف الروسي مستمر على خاركيف وماريوبول وخيرسون.

وأوضحت أن القوات الروسية تستخدم صواريخ “إسكندر” الخطيرة، وأنها تستهدف السكان المدنيين.

وكشفت طوارئ زابورجيا الأوكرانية، أن القوات الروسية تطلق النار على مستشفى بفاسيليفكا.

كما دوت اليوم صفارات الإنذار في العاصمة كييف، إثر تهديد بقصف المدينة، ودعت السلطات الأوكرانية السكان للتوجه إلى الملاجئ.

من ناحية اخرى أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تسيطر بالكامل على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون، وتدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى خاركيف.