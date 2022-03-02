شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مبنى بلدية خاركيف بصاروح روسي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن صاروخًا روسيًا استهدف مبنى البلدية في مدينة خاركيف.
وأكدت أن قوات الجيش الأوكراني تقاتل في مختلف الجبهات، مضيفة أن القصف الروسي مستمر على خاركيف وماريوبول وخيرسون.
وأوضحت أن القوات الروسية تستخدم صواريخ “إسكندر” الخطيرة، وأنها تستهدف السكان المدنيين.
وكشفت طوارئ زابورجيا الأوكرانية، أن القوات الروسية تطلق النار على مستشفى بفاسيليفكا.
كما دوت اليوم صفارات الإنذار في العاصمة كييف، إثر تهديد بقصف المدينة، ودعت السلطات الأوكرانية السكان للتوجه إلى الملاجئ.
من ناحية اخرى أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تسيطر بالكامل على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون، وتدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى خاركيف.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف مبنى بلدية خاركيف بصاروح روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.