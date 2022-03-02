شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية: نحضر مفاجأة جديدة لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الحكومة الألمانية، أنها تحضر مفاجأة جديدة لروسيا، مؤكدة أن لديها 3 حزم جديدة من العقوبات ضد موسكو.

وأوضحت أنه تم تخصيص 1,5 مليار يورو لشراء الغاز، وذلك عقب ارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أن 5300 أوكراني دخلوا البلاد حتى الآن فرارًا من الحرب الدائرة ليومها السابع.

وفي وقت سابق أشار الكرملين إلى أن روسيا مستعدة لإجراء جولة جديدة من التفاوض مع أوكرانيا، مضيفًا أن حضور الوفد الأوكراني لجولة مفاوضات جديدة غير مؤكد.

فيما كشف وزير الخارجية الأوكراني، أن المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه بوتن قبل بداية الحرب.

وأضاف أن أوكرانيا طالبت حلف الناتو، بفرض منطقة حظر طيران وأنها تنتظر الرد.