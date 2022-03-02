شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: حظر إخراج ما يزيد عن 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي للفرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم “حول الإجراءات الاقتصادية المؤقتة الإضافية لضمان الاستقرار المالي لروسيا الاتحادية”.

وتضمنت الوثيقة، التي وقعها بوتين يوم الثلاثاء، منع إخراج ما يزيد على 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي من روسيا، وفقًا لوكالة “تاس” الروسية.

وجاء في الوثيقة: “يمنع اعتبارا من 2 مارس 2022، نقل إلى خارج روسيا عملات أجنبية نقدا (أو) الأدوات النقدية بالعملة الأجنبية بمبلغ يتجاوز ما يعادل 10000 دولار والمحسوبة بالسعر الرسمي للبنك المركزي الروسي عند تاريخ عملية إخراج هذا النقد”.