شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألماني: حلف الناتو لن يتدخل عسكرياً في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا.

وأوضح أن قوات الناتو لن تحارب روسيا في أوكرانيا، وأن كل ما يمكن تقديمه هو المساعادات اللازمة لأوكرانيا في حربها المستمرة منذ أسبوع.

وكشف وزير الخارجية النمساوي، أن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ستشمل كبار رجال الأعمال.

في الوقت نفسه أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أن بلاده ستتلقى من الشركاء المزيد من صواريخ ستينجر المضادة للدبابات.

وأكد أن أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لأوكرانيا، وأنها صارت تؤمن احتياجاتها العسكرية.

على صعيد آخر أكد وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تسيطر بالكامل على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون، وتدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى خاركيف.

فيما أعلنت سلطات ماريوبول الأوكرانية، أن المدينة لا تزال تحت سيطرتهم.