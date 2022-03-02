شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير الخارجية الروسي، أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية، مؤكدًا أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة.
وأوضح في تصريحات له، أن القرم جزء من روسيا، مشيرًا إلى أنه لا بديل للعقوبات على روسيا سوى الحرب العالمية.
واتهم أوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات بسبب واشنطن، مشددًا على عدم السماح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية.
وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه من الصعب التنبؤ بتأثير العقوبات الغربية على بلاده.
من ناحيته أكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا تسعى لمحو بلاده، مشيرًا إلى أن الكرملين لن يستطيع السيطرة على بلادنا بالقصف والقنابل.
وأوضح وزير الاقتصاد الأوكراني، أنه بلاده لا تواجه مشاكل مالية بسبب استمرار تدفق مساعدات الحلفاء.
فيما أكد وزير الدفاع البريطاني، خوف أوروبا من أن يصبح قصف المدن الأوكرانية أكثر سوءًا، مضيفًا أن العملية العسكرية الروسية متأخرة في تحقيق أهدافها.
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