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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إيران تفشل في إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت صور للأقمار الصناعية عن فشل إيران في إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا في الأيام الماضية.
وأظهرت الصور علامات على حريق عند منصة الإطلاق في ميناء الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الريفية الإيرانية، يوم الأحد الماضي، وهو ما يبدو لـ”منصة صاروخية مثبتة محترقة ومتضررة، وتحيط بها السيارات”، وفقًا لـ”أسوشييتد برس”.
وتشير الصور إلى أن محاولة الإطلاق حدثت في وقت ما بعد يوم الجمعة الماضي.
وقال الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، جيفري لويس: إن “الصاروخ يبدو أنه كان مركبة إطلاق قمر صناعي إيراني ولم يتضح بعد سبب الانفجار”، مضيفًا: “يبدو أن الأمر قد توقف وكأن شيئًا ما قد انفجر”.
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عن “إعداد خطة لبناء قاعدة فضائية جديدة جنوب شرقي البلاد لإطلاق الأقمار الصناعية”.
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