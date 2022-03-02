شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: استئناف المفاوضات مع روسيا قيد المناقشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مستشار الرئيس الأوكراني، أن استئناف المفاوضات مع روسيا مازال قيد المناقشة.

وأوضح أن القيادة الأوكرانية تحتاج الاتفاق على جدول أعمال للمفاوضات قبل استئنافها.

وأكد أن تحديد موعد المفاوضات مع الجانب الروسي، يحتاج إلى مباحثات وأجندة واضحة.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر روسي، أنه لا أنباء حول إلغاء المفاوضات مع أوكرانيا والموعد لم يحدد بعد.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا مستعدة لإجراء جولة جديدة من التفاوض مع أوكرانيا.

بينما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الوفد الروسي سيصل إلى موقع الجولة الجديدة من المفاوضات مع أوكرانيا عصر اليوم، وسيكون جاهزا للقاء مع وفد كييف.

في الوقت نفسه أعلن حاكم كييف، أن القوات الروسية تقترب أكثر من العاصمة، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الجيوش الفرنسية، أن الهجوم الروسي على كييف تعثر بسبب المقاومة الأوكرانية.