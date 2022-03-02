70 يابانياً تطوعوا للقتال من أجل أوكرانيا

أفاد تقرير إعلامي، اليوم (الأربعاء)، بأن عشرات اليابانيين استجابوا لدعوة أوكرانية لمتطوعين أجانب لمحاربة الغزو الروسي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعا يوم الأحد إلى تشكيل «فيلق دولي»، وهو ما دفع العشرات من الولايات المتحدة وكندا إلى التطوع.

ونقلت صحيفة «ماينيتشي شيمبون» اليومية عن شركة في طوكيو تتعامل مع المتطوعين القول إنه حتى يوم الثلاثاء، تقدم للتطوع 70 يابانياً، بينهم 50 عضواً سابقاً في قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب اثنين من قدامى المحاربين في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأقر متحدث بإسم السفارة الأوكرانية في اليابان بتلقي مكالمات من أشخاص «يريدون القتال من أجل أوكرانيا»، لكنه قال إن السفارة ليست لديها أي معلومات أخرى عن المتطوعين.

وقالت السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 فبراير (شباط) إنها تشكر اليابانيين على استفساراتهم الكثيرة حول التطوع، لكنها أضافت شرطاً، فقد قالت: «أي مرشح لهذا يجب أن تكون لديه خبرة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية أو خضع لتدريب متخصص».

وفي منشور جديد على «تويتر» اليوم، قالت السفارة الأوكرانية باليابان إنها تبحث عن متطوعين لديهم خبرة في المجال الطبي أو تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات أو مكافحة الحرائق.