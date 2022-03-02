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وزير الدفاع البريطاني: وحشية بوتين ستزداد

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«المجلة» 0 تبليغ

02 مارس , 2022

وزير الدفاع البريطاني بن والاس (أ ف ب).

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الأربعاء إن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا سيصبح أكثر وحشية.

وصرح والاس لإذاعة إل.بي.سي «أي شخص يفكر بمنطقية لن يفعل ما يفعله (بوتين) لذلك سنرى... وحشيته تتزايد... إنه يحاصر المدن ويقصفها بلا رحمة في الليل».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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