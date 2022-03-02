وزير الدفاع البريطاني: وحشية بوتين ستزداد

02 مارس , 2022 وزير الدفاع البريطاني بن والاس (أ ف ب). قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الأربعاء إن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا سيصبح أكثر وحشية. وصرح والاس لإذاعة إل.بي.سي «أي شخص يفكر بمنطقية لن يفعل ما يفعله (بوتين) لذلك سنرى... وحشيته تتزايد... إنه يحاصر المدن ويقصفها بلا رحمة في الليل».

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