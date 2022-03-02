الاستخبارات تضبط 28 كيلو كرستال في النجف

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ضبط (٢٨) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في محافظة النجف.



وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط (٢٨) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة والتي كانت مخبأة تحت الارض في احدى المناطق الصحراوية بمحافظة النجف الأشرف".



وأشارت إلى "التحفظ على المواد المخدرة وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة".