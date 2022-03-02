التربية تطالب بتخصيصات مالية لدعم مراكز محو الأمية

وقالت التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الدليمي "ترأس اجتماعاً موسعاً ضم قيادات الهيئة العليا لمحو الأمية وعدد من المدراء العامين وممثلين عن الوزارات الساندة لعمل الوزارة في محاربة ظاهرة الامية في عراق الحضارة الذي يفرض علينا العناية التامة بالعملية التعليمية والتربوية التي تليق بهذا الاسم الكبير الذي عَلَّم العالم الكتابة والحرف في وقت سكتت الأرض عن فعل ذلك".وأشار وزير التربية، في مستهل الاجتماع، إلى أن "الوزارة قد خطت خطوات سريعة وواثقة في مضمار محو الامية أذ رسمت في رؤيتها الاستراتيجية منهاجاً واضحاً لإزالة الامية. لا نقول امية الحرف والابجدية بل امية التكيف الحضاري ومعايشة روح العصر".

وأضاف، أن "عراقنا العزيز، وهو يسير نحو التعافي والاعمار واعادة التأسيس، يحتاج من يساهم في كل تلك الجهود، وهو إسهام يتأسس على مرتكزات التعليم والمعرفة، ومحو الامية، والانتقال بالمجتمع العراقي الى المجتمعات المتطورة" .



وأعرب عن أمله "بزيادة حجم المخصصات المالية ضمن الموازنات العامة المقبلة لدعم وتطوير مراكز التعلم المجتمعي وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية ، موجهاً بفتح مركزين لمحو الامية في سنجار لغرض بث روح التعلم والمعرفة الاصحاب المخيمات والأيزيديين، أذ يجب علينا ان نعمل على تأسيس ثقافة الحياة والتفكير بالمستقبل، وهذا كله لا يتم إلا بالعمل الجاد والمنتظم، والاستثمار في قطاع التربية".