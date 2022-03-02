زاخو يجبر الشرطة على التعادل في ممتاز الكرة

وضيف ملعب زاخو مباراة الفريقين وسجل فريق الشرطة هدفه في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب محمد داود، بينما جاء هدف التعديل لزاخو في الدقيقة 79 عن طريق المحترف فرانك سدريك .

وبهذا التعادل عزز الشرطة صدارته للدوري بعد ان وصل للنقطة 64 ، ورفع زاخو رصيده الى النقطة 36 بالمركز السابع .