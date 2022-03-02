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انت الان تتابع خبر زاخو يجبر الشرطة على التعادل في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-02 | 13:45
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تمكن فريق زاخو من التعادل مع فريق الشرطة، اليوم الاربعاء، بهدف واحد لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز .
وضيف ملعب زاخو مباراة الفريقين وسجل فريق الشرطة هدفه في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب محمد داود، بينما جاء هدف التعديل لزاخو في الدقيقة 79 عن طريق المحترف فرانك سدريك .
وبهذا التعادل عزز الشرطة صدارته للدوري بعد ان وصل للنقطة 64 ، ورفع زاخو رصيده الى النقطة 36 بالمركز السابع .
المحرر: سعد أحمد
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