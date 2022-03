مخرج The Batman يغيب عن العرض الأول لفيلمه... والسبب؟

ورغم حضور أبطال العمل في العرض، كان لافتًا غياب مخرج العمل مات ريفز عن الحدث. وتساءل البعض عن هذا الغياب ليوضح ريفز نفسه من خلال مكالمة فيديو حية قبل عرض الفيلم ان السبب هو إصابته بفيروس كورونا.واعرب عن ان الأمر محزن بالنسبة إليه: "هذا الفيلم يعني الكثير بالنسبة لي، لقد كانت رحلة استغرقت خمس سنوات بالنسبة لي وأنا متحمس حقًا لأننا سنشاركها معكم الليلة ".

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن The Batman يعتبر واحدًا من أطول الأفلام المأخوذة عن الكتب المصورة إذ تصل مدته إلى ساعتين و47 دقيقة. وهو حيث الثالث بعد بعد فيلمي Avengers: Endgame (180 دقيقة) وJustice League نسخة المخرج زاك سنايدر (242 دقيقة).

أمّا اللافت فهو منع عرض الفيلم في روسيا، تضامنًا مع أوكرانيا التي تشهد حربًا مع موسكو.

وفي خطوة مشابهة، أعلنت شركة ديزني منع عرض أفلامها المستقبلية في روسيا أيضًا، من ضمنهم فيلمي Dr Strange in the Multiverse of Madness، وLightyear.