اخبار العالم

ملك البحرين يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك البحرين يصل إلى في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وكان في مقدمة مستقبليه الأمير بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

 ووفق وكالة الأنباء البحرينية "يجري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا