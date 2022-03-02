ملك البحرين يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية "يجري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".