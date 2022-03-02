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ليبيا: حكومة باشاغا تؤدي اليمين الدستورية غداً...رغم رفض الدبيبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، ستؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب بطبرق، غداً الخميس.

وحسب موقع "218" الليبي، يأتي أداء اليمين بعد منح البرلمان أمس الثلاثاء، ثقته للحكومة التي اقترحها رئيس فتحي باشاغا، والتي تضمنت 29 وزيراً، وستة وزراء دولة، و3 نواب لرئيس الحكومة.

وفي المقابل، يرفض رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، رفض التسليم للحكومة ويشدد على استمرار الحكومة التي يرأسها في مهامها، إلى يونيو(حزيران) المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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