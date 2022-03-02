جوجل يدخل خط النار ضد روسيا في حرب أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - فيما يبدو أنه محاولة لدعم أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي، أوقفت جوجل مؤقتا ميزة حركة المرور المباشرة المتوفرة في خرائطها داخل أوكرانيا، التي قد تعطي مؤشرات عن التحركات العسكرية.

وقال أحد خبراء البرمجيات مفتوحة المصدر، لموقع (ذا فيرج) التقني المتخصص إنه تمكن من معرفة بدء الغزو الروسي بعد اكتشافه اختناقات مرورية قرب الحدود الأوكرانية على خرائط جوجل.

وقالت جوجل في بيان، إن قرار تعطيل هذه الميزات اتخذ لحماية سلامة المستخدمين المحليين، بعد التشاور مع السلطات الأوكرانية.

وترصد بيانات الموقع التي تجمع بواسطة خدمات الخرائط هذه، بعض المعلومات الحساسة أحيانا.

فعلى سبيل المثال، عندما أصدر تطبيق تتبع اللياقة البدنية "سترافا" خريطة في عام 2017 لنشاط المستخدمين، كشف عن طريق الخطأ موقع العديد من القواعد العسكرية الأمريكية.