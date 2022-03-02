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33 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 33 سفينة خلال عمليات التدوال.

وأشارت في بيان، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 5، ومتواجد على الأرصفة 4، ومن المنتظر دخول 3، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4، وسفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و2 بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 2 حاويات وواحدة بضائع عامة.

وأكدت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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