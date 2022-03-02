تداول 1990 طن بضائع و491 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

انتظمت حركة شحن وتفريغ البضائع على أرصفة موانئ البحر الأحمر بإجمالي 1990 طن بضائع عامة ومتنوعة تداول 474 شاحنة و92 سيارة ملاكي.

وأوضح بيان صحفي لهيئة الموانئ أن حركة الصادرات اليوم الأربعاء، سجلت تداول 1383 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة و9 سيارات ملاكي.

وسجلت حركة الواردات تداول 607 طن بضائع عامة ومتنوعة و224 شاحنة و20 سيارة ملاكي وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة إكسبريس بحمولة 108 شاحنة 12 سيارة ملاكي والسفينة أمل بحمولة 71 شاحنة و8 سيارات ملاكي، وغادرت السفينة الحرية إلى ميناء ضبا السعودي بحمولة 76 شاحنة و5 سيارات ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و 4 ملاكي والسفينة SEA ANGEL فارغة متجهة إلى عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء وعلى متنها 45 شاحنة بحمولة 426 طن بضائع عامة و181 طن ترانزيت متجهه ليبيا، كما غادرت السفينة عمان وعلى متنها 63 شاحنة بحمولة 1383 طن بضائع عامة.