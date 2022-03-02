إحالة أوراق مسن متهم بقتل زوج شقيقته حرقًا في الدقهلية إلى المفتي



محمد اسماعيل - القاهرة - قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق سائق بالمعاش إلى فضيلة المفتي لاتهامه بقتل زوج شقيقته حرقًا بمدينة المنصورة، بعد قيامه بقطع المياه عن مسكنه لاستدراجه إلى شقته ثم ألقى عليك مادة قابلة للاشتعال وأشعل النيران في جسده بسبب خلاف على الميراث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، ‏وعضوية من ‏المستشار السعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي والمستشار هشام ‏غيث‎.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية أحال سائقًا بالمعاش إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبته وذلك بعد اتهامه بقتل زوج شقيقته عمدا مع سبق الإصرار بضربه بأداة حديدية وإشعال النيران به وذلك بعد خلاف نشب بينهما بسبب قيام المتهم بقطع المياه والكهرباء عن المنزل لخلاف على الإرث.

ووجه المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها ‏من تحقيقات اتهامات إلى "ع.إ.إ.ج"، 65 عامًا، سائق بالمعاش ومقيم بشارع سيدي يسن بمدينة المنصورة بأنه فى 3/9/2021 بدائرة قسم شرطة أول المنصورة فى محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه" رضا عوض خطاب محمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لما فاض في صدره من غيظ، وما إن ظفر به حتى سدد ضربة بأداة "قطعة حديدية" إلى رأسه فطرحه أرضا، وأحضر "جالون يحوي مادة معجلة للاشتعال "جازولين" وقصد به إلى حيثما أرقده وذهبت عنه همته الواهنة فنفثه على جسده وأوصله بمصدر لهب فالتهمت النيران جسده محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأوصد عليه باب العقار لتستحكم النيران منه حتى تجرع سكرة موته.

واتهمت النيابة العامة المتهم بوضع النار عمدا فى المسكن المملوك لورثة زوجته بأن قام بإيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف وسكب مادة معجلة للاشتعال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفي عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، بأنه على إثر قيام المتهم بقطع المياه والكهرباء عن مسكن المجني عليه فقصد إليه طارقا بابه ويتوسل إليه لإعادتهما فعنفه المتهم بالحديث متجرأ عليه بالقول وطرحه أرضا ودلف إلى مسكنة محضرا جالونًا يحوي مادة معجلة للاشتعال وسكب عليه محتواه موصلا إياها بمصدر لهب وأضرم النيران فى جسده بقصد إزهاق روحه.

وتوصلت التحريات التي أجراها العميد علي خضر، وكيل إدارة البحث الجنائي، والنقيب إسلام سلطان، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى أن تحرياتهم السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة نتيجة خلافات سابقة بينهم على الإرث.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود آثار حروق نارية حيوية من الدرجات الثلاثة الأول في بداية طور الالتئام ومعظمها ناضجة إفرازات صديدية مصفرة اللون وهي منتشر بمعظم أجزاء الجثة نتيجة حرارة شديدة كلهب النار ووجود جرح بطول 2سم بفروة الرأس مع وفاة المجني عليه نتيجة إصابات نارية وما نتج عنها من صدمة عصبية وتسممية شديدة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.