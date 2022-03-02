منافذ توزيع بالمساجد الكبرى.. وزير الأوقاف: بدء تفعيل مشروع صكوك الأضاحي أول رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي سيبدأ تفعليه بداية من شهر رمضان المبارك، مع استمرار إتاحة صكوك الأطعام.

وأضاف وزير الأوقاف خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، الأربعاء، أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف منه الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وذلك في إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية في ديننا الحنفيف.

وأضاف جمعة، أن الوزارة تسعى لعدم خدش حياء المستحق بأى شيء من الأشياء، وبدأنا بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقا.

وتابع جمعة:"أن بعض أهل الفضل ورجال الأعمال يشتركون في المشروع من خلال إنشاء منافذ بيع وتوزيع، مجهزة بثلاجات وغيرها على نفقتهم الخاصة، بحيث يصل للمستحق قيمة الصك كاملة"، لافتا إلى أن عدد من المحافظين ساهموا بتوزيع شنط مواد غذائية بالتوازي مع توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في محافظاتهم.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه من المقرر أن يتم إنشاء منافذ بجوار المساجد الكبرى فى المحافظات يكون مسئولا عنها إدارى من الوزارة وليس الأئمة، حتى يتفرغ الأئمة لوظيفتهم الدعوية، مؤكدا أن الهدف الوصول إلى الأولى بالرعاية مرة شهريا ومستقبلا مرتين كل شهر، وليس لدى الوزارة مانع من إشراك من يريد المشاركة في المشروع.