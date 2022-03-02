لعبة apex legends mobile تكتسح العالم.. متى تصل مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحولت لعبة apex legends mobile، إلى تريند على محرك البحث العملاق جوجل، مع قرب إطلاقها رسميا على الهواتف الذكية.

وتخطط شركة EA، لإطلاق لعبة apex legends mobile، الأسبوع المقبل، بشكل محدود داخل 10 دول هي أستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك وبيرو والفلبين وسنغافورة.

ولم تعلن الشركة عن خططها المستقبلية بشأن موعد طرحها في دول الشرق الأوسط ومن بينها مصر.

وتتميز اللعبة عن بابجي وفورتنايت الشهيرتين، بأنها تعمل بسلاسة على هواتف الفئة الاقتصادية، لأنها لا تحتاج أكثر منهاتف مزود بـ 3 جيجا رام.

وقالت الشركة، إن الإصدار الصغير سيستمر حتى شهر يونيو، وسيساعد الفريق على تحسين طريقة اللعب والمميزات قبل إطلاقها بشكل أشمل.

وتعد لعبة apex legends mobile، واحدة من ألعاب Battle Royale القليلة التي تتمتع بنجاح دائم، ويمثل الظهور الأول فرصة كبيرة لتوسيع نطاق وصول اللعبة، فالمحتوى الأول، هو المفتاح للتنافس مع الشركات ذات الوزن الثقيل الأخرى والحفاظ على Apex في دائرة الضوء لسنوات مقبلة.