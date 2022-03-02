موقع يوتيوب يوقف بث قناتي "RT" و"سبوتنيك" في أوروبا

اسماعيل عبد الحي - قرر موقع "يوتيوب"، اليوم الثلاثاء، توقيف بث قناتي "RT" و"سبوتنيك" الروسيتين في أوروبا، على خلفية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقررت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حجب القنوات على خدمة استضافة الفيديوهات الخاصة بها على موقع يوتيوب، والمتعلقة بقناة "RT" ووكالة "سبوتنيك" للأنباء، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

وقالت "غوغل" أوروبا في "تويتر": "نظرا للحرب المستمرة في أوكرانيا، فإننا نقوم على الفور بحظر قنوات "RT" و"Sputnik" على "YouTube" في جميع أنحاء أوروبا..سوف تستغرق أنظمتنا وقتا لتنفيذ ذلك بالكامل".

كذلك أعلن موقع "تويتر" يوم الاثنين، أنه وضع علامة خاصة على المحتوى الذي تنشره وسائل الإعلام والمواقع المرتبطة بالحكومة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم تويتر إليزابيث بوسبي "تويتر" لموقع "بوليتيكو": "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، شاهدنا أكثر من 45000 تغريدة يوميا من أفراد على الموقع يشاركون هذه الروابط، مما يعني أن الغالبية العظمى من المحتوى من وسائل الإعلام التابعة للدولة يأتي الآن من أفراد يشاركون هذا المحتوى، بدلا من الحسابات التي نصنفها لسنوات على أنها وسائل إعلام تابعة للدولة".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت الأحد حظر بث عدد من وسائل الإعلام الروسية أبرزها RT وSPUTNIK في الاتحاد الأوروبي، ضمن العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

المصدر: RT