الولايات المتحدة تعلق عمل سفارتها في العاصمة البيلاروسية

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين عن تعليق عمل سفارتها في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق أنشطة سفارة الولايات المتحدة في مينسك، إلى جانب إعطائها السماح بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم في السفارة الأمريكية لدى موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن هذه الإجراءات اتخذت لأسباب أمنية على خلفية "هجوم تعسفي وغير مبرر شنته القوات الروسية على أوكرانيا".

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تواصل تصحيح مستوى تواجد الدبلوماسيين في السفارات والقنصليات حول العالم بما يتناسب مع مهامها وظروفها الأمنية، وكذلك الوضع الصحي.

وشددت الوزارة على أن سلامة المواطنين الأمريكيين حول العالم، بمن فيهم الدبلوماسيون والموظفون الحكوميون وأقاربهم، تمثل أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن.

المصدر: "نوفوستي"