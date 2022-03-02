الروس مستعدون لاستئناف المفاوضات

قال الكرملين، الأربعاء، إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، في اليوم السابع لغزو موسكو هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات» مشيرا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات، مساء الأربعاء.