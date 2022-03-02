روسيا تعلن سيطرتها على “خيرسون”.. وأوكرانيا تنفي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 1:07 مساءً

في معلومات صدرت عن الجيش الروسي اليوم، قال من خلالها نه استولى على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في اليوم السابع لغزو موسكو هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب، بينما اوضح في تصريح تلفزيوني الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن “الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون”.

من جانبه، أكد حاكم مقاطعة خيرسون الأوكرانية أن القوات الروسية تطوّق المدينة بالكامل دون الحديث عن سيطرة كاملة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية أن “الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون”.

وقبل دقائق من ذلك، عند الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، كان رئيس بلدية المدينة إيغور كوليخاييف أعلن أن المنطقة ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية، بحيث كتب على فيسبوك: “ما زلنا أوكرانيا. ما زلنا نقاوم”.

مضيفاً: “سأحاول اليوم إيجاد حلول لجمع الجثث وإعادة الكهرباء والغاز والمياه والتدفئة في الأماكن التي قطعت عنها. لكنني أحذر: “النجاح في القيام بذلك اليوم سيكون معجزة”.

وخلال الساعات الماضية تعرضت المدينة ومحيطها لقصف. وتتعرض منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم، للهجوم منذ بداية الغزو الروسي فجر 24 فبراير، الجيش الروسي كان قد استولى على مدينة ساحلية رئيسية أخرى في أوكرانيا هي بيرديانسك، ويهاجم في الوقت الراهن ماريوبول.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن ميناء ماريوبول الواقع في جنوب شرق البلاد يتعرض لقصف متواصل من القوات الروسية وإنها لا تتمكن من إجلاء الجرحى.

وقال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو على الهواء مباشرة على التلفزيون الأوكراني: “نحن نقاتل ولن نتوقف عن الدفاع عن وطننا”.