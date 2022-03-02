شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: روسيا تسعى لمحو أوكرانيا وشعبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور اليوم الأربعاء إن روسيا تهدف إلى محو أوكرانيا وتاريخها وشعبها مع بدء اليوم السابع من غزو موسكو لجارتها بقصف عنيف لمدينة ماريوبول الساحلية.

وتحولت موسكو إلى شن ضربات على المدن الأوكرانية يوم الثلاثاء وتأهبت على ما يبدو للتقدم صوب العاصمة الأوكرانية كييف مع تشديد الغرب للخناق الاقتصادي حول روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.

لكن زيلينسكي قال إن رد الغرب ليس كافيا ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي بما في ذلك مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأوكراني إن قرابة ستة آلاف جندي روسي قتلوا حتى الآن. وأضاف "هذا ليس وقت التحلي بالحياد".