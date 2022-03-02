بايدن: بوتين سيدفع ثمن غزو أوكرانيا

02 مارس , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة. وقال بايدن في خطابه حالة الاتحاد «في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل».

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