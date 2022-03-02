تحديد موعد القمة الكروية بين الزوراء والجوية في كأس العراق

وبحسب الاتحاد العراقي، "فسيقام كلاسيكو العراق بين الزوراء والجوية في يوم 11 أذار الجاري.

وستفتتح مباريات الدور ربع النهائي، بلقاء الكرخ وأربيل في ملعب الراحل أحمد راضي، بالعاصمة بغداد، وستقام المباراة في العاشر من الشهر الجاري.



وتقام في اليوم التالي، مواجهة الكهرباء وأمانة بغداد، على ملعب التاجي، ثم تليها مباراة القمة بين الزوراء والقوة الجوية ويستضيفها ملعب الشعب الدولي.

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي، بإقامة مواجهة زاخو ومصافي الجنوب في ملعب الأول وتجري يوم 12 من الشهر ذاته.

يذكر أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، ستلجأ إلى إيقاف منافسات الدوري الممتاز، في يوم 10 من هذا الشهر، لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للتحضير المبكر للقاء الإمارات في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المونديالية.

