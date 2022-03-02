المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر اذار - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اطلقت وزارة المالية دائرة المحاسبة، اليوم الاربعاء، دفعات تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين و هيأة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".



ودعت الوزارة، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".