محمد عبدالسلام أمينا عاما لمجلس حكماء المسلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ مجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، أمين عام لجنة العليا للأخوة الإنسانية، باختياره أمينًا عاما لمجلس حكماء المسلمين.



وقال المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يتقدم مجلس حكماء المسلمين؛ رئيساً وأعضاء، بخالص التهنئة إلى السيد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية لثقة المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة باختياره أمينًا عاما لمجلس حكماء المسلمين".

وتمنى المجلس التوفيق لعبدالسلام في مهمته الجديدة، مضيفا في تغريدة أخرى: "داعين الله أن يرزقه التوفيق والنجاح والسداد في العمل على تحقيق أهداف المجلس السامية لخدمة الإسلام والسلام".

كما أعرب المجلس في تغريدة ثالثة عن شكره للأمين العام السابق للمجلس، الدكتور سلطان فيصل الرميثي، قائلا: "يعرب مجلس حكماء المسلمين عن شكره للدكتور سلطان فيصل الرميثي عن فترة عمله كأمين عام للمجلس خلال الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وحتى 28 فبراير/ شباط 2022، ويتمنى له كل التوفيق والنجاح".

ومجلس حكماء المسلمين هو هيئة دولية مستقلة، تتخذ من أبوظبي مقراً لأمانتها العامة، وتهدف إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح، يرأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتضم في عضويتها نخبة من العلماء.

ويهدف المجلس الذي تأسس عام 2014، إلى توحيد الجهود في لم شمل الأمة الإسلامية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدد القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام السمحة وتشيع شرور الطائفية والعنف التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود.

وتتمثل رؤية المجلس في إيجاد مجتمعات آمنة توقر العلم والعلماء وترسخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر وتنعم بالسلام كما تقوم رسالته على إحياء دور العلماء واستثمار خبراتهم في ترشيد حركة المجتمعات المسلمة والإسهام في إزالة أسباب الفرقة والاختلاف والعمل على تحقيق المصالحة.