الرئيس الأوكراني: روسيا تريد محو أوكرانيا وتاريخها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، موسكو بالسعي إلى "محو" أوكرانيا وتاريخها داعيا اليهود إلى "عدم لزوم الصمت" بعد قصف روسي قريب من موقع بابي يار الذي شهد مذبحة لليهود على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.



وقال في مقطع مصور: "لا يعرفون شيئا عن عاصمتنا، لا يعرفون شيئا عن تاريخنا، لكن لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا"، وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد.

وتابع الرئيس الأوكراني أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف برج التلفزيون في كييف في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية (ما أطلق عليه الهولوكوست) يظهر أن "كييف بالنسبة إلى كثر في روسيا غريبة تماما".

وأسفرت هذه الضربة أيضا عن مقتل خمسة أشخاص بحسب السلطات الأوكرانية، وبالنسبة إلى زيلنسكي وهو يهودي، فإن رمزية الموقع تؤكد التهديد الروسي للهوية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه في ظل الحكم السوفيتي، بَنَت السلطات برج التلفزيون ومجمعا رياضيا في "جزء مميز من أوروبا، مكان للصلاة ومكان لإحياء ذكرى".

وموجها حديثه ليهود العالم، قال زيلينسكي: "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن".

وأضاف "النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين"، على حد قوله.