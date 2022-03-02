الرئيس السيسي: ترعة المريوطية كان بيترمى فيها حاجات لا تليق بالإنسان ولا بمصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة، هو التخفيف على "حياة الناس والتجارة"، مضيفا: "بفكر نفسى والفريق كامل .. ساعة لما توليت المسؤولية كان الطريق الدائرى بكفاءة منخفضة، وكثير من الناس بتقول ليه الاهتمام بالطرق الكتيرة والتكاليف الكتيرة؟".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة الجيزة: "كان نفسى تجيب محور المريوطية قبل، والترعة عامله إزاى؟ ولما جينا نعمله بقا إزاى؟.. كان فيه مخلفات بتترمى في الترعة وحيوانات نافقة وحاجة لا تليق بالإنسان ولا بمصر".