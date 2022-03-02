شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء وتأجيل 150 رحلة طيران في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت وكالة تاس الروسية، إنه تم إلغاء وتأجيل 150 رحلة في مطارات موسكو.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم السابع على التوالي، وسط تجنب شركات الطيران المجال الجوي الأوكراني، وحظر طيران متبادل بين روسيا من جانب ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول أخرى من جانب آخر.

وقالت وزارة النقل الأميركية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية لكامل المجال الجوي الأميركي بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

وتشمل الأوامر تعليق أنشطة جميع الطائرات التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.

كما قررت شركة الطيران الروسية “إيرفلوت”، إلغاء رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا.

وتشير آخر التطورات إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف بالتزامن مع جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب.

https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2022/03/02/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-150-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88