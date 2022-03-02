شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نزوح جماعي من مدينة خاركيف الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” عبر “تويتر”، فيديو يظهر عمليات نزوح كبيرة وجماعية من مدينة خاركيف الأوكرانية.

من جانبه، قال ‏وزير الدفاع البريطاني، أن روسيا غيرت تكتيكاتها العسكرية على الأرض.

وأشار إلى أنه يخشى أن يصبح قصف المدن الأوكرانية أكثر سوءا ‎.

من جهة أخرى، أكد ‏وزير الاقتصاد الأوكراني، أن بلاده لا تواجه مشاكل مالية بسبب استمرار تدفق مساعدات الحلفاء ‎.

وأفادت قناة “العربية” بأن صافرات الإنذار تم إطلاقها في العاصمة الأوكرانية، وذلك بالتزامن مع محاولات القوات الروسية بتطويق كييف من جميع الاتجاهات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل 5710 جندي روسي حتى الآن؛ جراء الغزو الروسي لأراضيها.

وقالت: إن الجيش الأوكراني استطاع تدمير 58 طائرة مقاتلة ومروحية روسية منذ بداية الحرب، وما يزيد عن 1100 من العتاد العسكري الروسي.