شكرا لقرائتكم خبر عن “بايدن” يثير الحيرة بعبارة “اذهبوا واقضوا عليه”.. هل قصد بوتين؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ختم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، خطاب الاتحاد في الولايات المتحدة بطريقة غير عادية خرج فيها عن السياق، موجها تهديدا لنظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وقال بايدن، الذي يعرف بالتزامه الشديد بالنص، أمام الكونجرس الأميركي “اذهبوا واقضوا عليه”، في إشارة إلى بوتن الذي أتمت حربه مع أوكرانيا أسبوعها الأول.

ولم يكتف بايدن بالتهديد اللفظي، إنما استعمل أيضا لغة الجسد إذ رفع قبضته أمام الحضور، في إشارة تركت الجمهور في حيرة، كما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وتعهد الرئيس الأميركي أثناء الخطاب بأن يدفع بوتن ثمنا باهظا للحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير.

وخرج بايدن عن النص المعد سلفا ليقول “ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره”.