شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية.. والقوات الروسية تحاول تطويق ⁧‫كييف‬ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت قناة “العربية” – قبل قليل- بأن صافرات الإنذار تم إطلاقها في العاصمة الأوكرانية، وذلك بالتزامن مع محاولات القوات الروسية بتطويق كييف من جميع الاتجاهات.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل 5710 جندي روسي حتى الآن؛ جراء الغزو الروسي لأراضيها.

وقالت: إن الجيش الأوكراني استطاع تدمير 58 طائرة مقاتلة ومروحية روسية منذ بداية الحرب، وما يزيد عن 1100 من العتاد العسكري الروسي.

وقامت روسيا بمهاجمة أوكرانيا يوم الخميس الماضي ولا تزال الحرب قائمة لليوم السابع على التوالي، مما تسبب في أضرار فادحة على الاقتصاد العالمي.