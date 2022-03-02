شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو.. 12 ألفا و 693 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأربعاء 12 ألفا و 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بارتفاع 880 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء ، وبانخفاض 1874 حالة مقارنة بيوم الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 68 مريضا، بدون تغيير عن أمس الثلاثاء، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، 5 ملايين و71 ألفا و249 حالة ، وعدد حالات الوفاة 23 ألفا و905 حالات .