شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا ترفض منح الترخيص لسفينة روسية محملة بإمدادات النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض مشغل ميناء منطقة "كوالا لينغي" الدولي الماليزي

(KLIP) منح الترخيص لسفينة روسية التي تحمل إمدادات النفط الخام بالرسو في هذا الميناء.

وأفادت وزارة النقل الماليزية في بيان صدر عنها أمس، الثلاثاء، أن السفينة التي كان من المتوقع أن ترسو في هذا الميناء يوم السبت المقبل 5 مارس 2022م مرفوضة لضمان عدم انتهاك العقوبات الدولية.

وأوضح البيان: "أن تقارير إعلامية ذكرت أن السفينة المسجلة باسم (ليندا / Linda) أو المعروفة باسم (ليدي إم / Lady M) تم إدراجها ضمن العقوبات الدولية".

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة هذا الأمر استنادا إلى سياسة الحكومة الماليزية.