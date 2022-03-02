شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. زلة لسان الرئيس الأمريكي تجتاح مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما وصفوه بـ«زلة لسان» للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب «حالة الأمة»، الأربعاء، وحديثه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.



من جانبه أعاد الدبلوماسي الأمريكي الأسبق فيرناندو ميغيل فيرنانديز، نشر مقطع الفيديو، بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا بتعليق: «قال الشعب الإيراني بدلا من الشعب الأوكراني، الآن نحن نفهم ارتباك السياسة الخارجية للولايات المتحدة».

وقال الرئيس الأمريكي بايدن، في خطابه: «قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر، ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ، بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه»، مشيدا بقدرة الولايات المتحدة بشأن التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم، قائلا: «بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة».