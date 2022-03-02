المخابرات الأوكرانية تحبط مؤامرة لاغتيال زيلينسكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف أحد كبار مسؤولي الأمن الأوكراني عن إحباط "مؤامرة" لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، المتواجد في مجمع حكومي يخضع لحراسة مشددة في العاصمة كييف.



وأوضح أوليكسي دانيلوف في إفادة صحفية عبر موقع تلغرام، نقلها موقع (أكسيوس) إن وحدة من القوات الخاصة الشيشانية، كانت وراء المؤامرة وتم "القضاء عليها" لاحقا. وفقاً لموقع "الحرة".

وأضاف دانيلوف "نحن ندرك جيدا العملية الخاصة التي كان من المقرر أن يقوم بها أتباع قديروف مباشرة من أجل القضاء على رئيسنا".

وكان زعيم منطقة الشيشان الروسية، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال، الثلاثاء، إن جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا وأصيب ستة.

وأوضح دانيلوف أن أفرادا من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لا يدعمون الحرب، أبلغوا السلطات الأوكرانية بشأن المؤامرة.

والثلاثاء، قال زيلينسكي إن على روسيا "التوقف أولا عن قصف الناس" قبل أن تحرز محادثات السلام أي تقدم.