بالصور- 256 فتاة في قطار الشباب يزورون المركز الثقافي الأفريقي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

زار اليوم الأربعاء 256 فتاة من المشاركات في رحلات قطار الشباب برنامج "اعرف بلدك" المركز الثقافي الأفريقي بمدينة أسوان.

وقالت المهندسة إيرين فايز مدير عام المتحف، أن الشباب المشاركين جاءوا من محافظات "القاهرة والجيزة والغربية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ".

وأضافت أن الفتيات استمعوا الى شرح لمقتنيات المركز، ومجسمات السد العالي وخزان أسوان، وتراث دول حوض النيل، وقاعة الإله حابي ووادي النيل، وقاموا بجولة للتمتع والتنزه داخل المساحات الخضراء بالمتحف.