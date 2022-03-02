بالصور- رفع 15 طن قمامة في حملة نظافة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص:

أعلنت رئاسة مجلس مدينة الحسينية، شمال محافظة الشرقية، شن حملات لرفع القمامة ومخلفات البناء، من شوارع المدينة بمشاركة جهاز شئون البيئة والحملة الميكانيكية.

قال المهندس سامي معجل رئيس مركز الحسينية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن جهاز شئون البيئة والحملة الميكانيكية، بمجلس المدينة شنوا حملات نظافة بعدد من الشوارع، بنفس المدينة، مما أسفر عنه نقل نحو ١٥ طن من القمامة ومخالفات، إلى المدفن الصحي، وتحت إشراف محمد عبد العال السيد نائب رئيس المدينة.

كما قامت الحملة بعمل صيانة لعدد من الأعمدة الكهربائية ودعمها بكشفات إنارة جديدة، وكذلك رفع الأتربة من فسوحة شارع البوسطة والطرق الرئيسية، لتجميل المدينة.