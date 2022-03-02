اليوم .. انطلاق مؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية بحضور 7 وزراء في بهو معبد الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

تنطلق مساء اليوم الأربعاء بمعبد الأقصر، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لجمعية الأورمان، تحت شعار الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، تحت رعاية وبحضور 7 وزراء، ومشاركة محاضرين من جامعات أوروبية وأمريكية، ولفيف من رؤساء البنوك وممثلي كبرى المنظمات الدولية، وأكثر من 150 قائد مسؤولية مجتمعية.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان؛ أن فعاليات المؤتمر يشارك في حضورها؛ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وسبعة وزراء، هم؛ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

أضاف فؤاد؛ إن استضافة الأورمان لعدد كبير من خبراء الاقتصاد حول العالم، ورؤساء البنوك ومحاضرين عالميين في مجال التنمية الاقتصادية والمستدامة، في النسخة الثانية من المؤتمر والذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر على مدار أربعة أيام؛ يأتي في إطار تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرلت الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا مايهدف إليه المؤتمر.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام الجمعية، أن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقراراته التجارية والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.