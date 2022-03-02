تراجع الطماطم وارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم والفلفل الرومي البلدي بين 40 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الحامي البلدي، والليمون البلدي بين جنيه وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 40 قرشا.

البطاطس بين 3.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.25 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.