زيلينسكي يناشد اليهود

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليهود في كل أنحاء العالم على رفع الصوت، الأربعاء، بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال زيلينسكي وهو يهودي، «أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن».
وأضاف «النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين».
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