روسيا تسيطر على خيرسون

قال الجيش الروسي الأربعاء إنه استولى على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في اليوم السابع لغزو موسكو لأوكرانيا.
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية إن "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".
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