هل تستخدم روسيا اسلحة عنقودية في حربها ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

في ظل الهجمات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرارها ليومها السابع، وعلى اثر الأسلحة التي تستخدمها روسيا فهي اليوم تواجه اتهامات بأنها استخدمت أسلحة عنقودية وأسلحة فراغية، مما قد يعرض المدنيين لخطر متزايد، لا سيما عند استخدامها في المناطق السكنية، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.

وأفادت جماعات حقوقية دولية أن الذخائر العنقودية التي أطلقتها روسيا أصابت مدرسة للأطفال في شمال شرق أوكرانيا ومنطقة قريبة من مستشفى في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة دونيتسك الشرقية الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.

في حين استخدمت القوات الروسية، وفقاً لأوكرانيا وجماعات حقوقية، الذخائر العنقودية في ضربات على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد ومركز القتال العنيف بين القوات الأوكرانية والروسية في الأيام الأخيرة، كما وأفادت أجهزة الاسعاف الأوكرانية بمقتل عشرة أشخاص على الأقل في قصف روسي صباح الثلاثاء على مدينة خاركيف.

من ناحية اخرى قال خبيرا ذخائر عنقودية، لرويترز، بعد أن راجعا لقطات مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن خاركيف، تعرضت لقصف بقنابل عنقودية متعددة.

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القصف الروسي على خاركيف، بأنه جريمة حرب، مشيرا إلى أن الدفاع عن العاصمة هو الأولوية القصوى.

وعندما سئُل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن مزاعم استخدام روسيا للذخائر العنقودية والقنابل الفراغية قال “أنباء كاذبة بلا شك”. وأشار إلى أن العمليات الروسية تتركز على أهداف عسكرية لا مدنية.

واتهم السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة روسيا أمس بمهاجمة الأوكرانيين بقنابل عنقودية وفراغية، وهي أسلحة نددت بها كثير من المنظمات الدولية.

ولم تنضم روسيا وأوكرانيا إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، التي وقعتها 108 دول. وتحظر المعاهدة استخدام وتخزين هذا النوع من المتفجرات التي تنثر الذخائر الصغيرة أو “القنابل الصغيرة”.

بدورها، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أنها اطلعت على تقارير تفيد بأن روسيا استخدمت ذخائر عنقودية وفراغية ضد مدنيين في أوكرانيا، لكنها لم تستطع تأكيد الروايات، مضيفاً، في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي: “إذا كان هذا صحيحا، فمن المحتمل أن يكون جريمة حرب”.

بدوره، قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث للصحيفة شرط عدم الكشف عن هويته، أن روسيا لديها أنظمة إطلاق في أوكرانيا “يمكن استخدامها لسلاح حراري (فراغي)”، لكن المسؤولين الأميركيين لم يتمكنوا من تأكيد وجود أو استخدام هذه الأسلحة نفسها في أوكرانيا.